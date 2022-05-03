В ВРУ расширили возможности теробороны

Бойцы ТрО тперь могут выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

ТрО теперь могут участвовать в зоне боевых действий. / korrespondent.net

В Верховной Раде Украины расширили возможности территориальной обороны ВСУ. Теперь бойцы теробороны смогут выполнять задачи в зоне боевых действий. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Известно, что постановление вносит изменения в закон "Об основах национального сопротивления". Изменения коснуться положений о предоставлении возможности ТрО выполнять задачи вместе с другими войсками, которые предназначены для ведения войны в зоне боевых действий.

"Законопроект также предлагает внести изменения в часть первую статьи 20 закона Об основах национального сопротивления, в которой закреплена возможность выполнения задач ТрО исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий," - объяснил нардеп.

Ранее мы писали, что премьер-министр Британии выступил перед ВРУ. Джонсон заявил, что Украина победит в войне с Россией, а также анонсировал пакет военной помощи.