Ситуация на Донбассе под контролем ВСУ - Наев

Работа по усилению подразделений ВСУ на самых сложных направлениях продолжается ежедневно.

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил с рабочей поездкой подразделения, защищающие позиции на территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ.

Читайте также: Путин может объявить Украине войну - CNN

Сергей Наев отметил, что ситуация на территории, где ведутся боевые действия, сложная.

"В частности, на Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Великой Новоселки противник ежедневно пытается штурмовать оборонительные позиции батальонными тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными и ракетными ударами, огнем РСЗО, артиллерийским огнем всех калибров и минометами", - уточнил генерал-лейтенант.

Он также сообщил, что работа по усилению подразделений ВСУ на самых сложных направлениях продолжается каждый день.

"Я уверен в каждом - от солдата до генерала, которые на своем месте выполняют задачи по сдерживанию вражеской агрессии... Соответствующая работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях продолжается каждый день. Обстановка сложная, но контролируется Вооруженными силами Украины", - подытожил генерал-лейтенант.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.