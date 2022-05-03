Джонсон в Раде объявил о новом пакете военной помощи

Премьер-министр Великобритании выступил перед украинскими депутатами

Сегодня британский премьер Борис Джонсон во время выступления в Верховной Раде объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

"В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и участков под угрозой… Мы говорим о новом пакете поддержки на 300 млн фунтов стерлингов", - заявил Борис Джонсон.

Как добавил премьер, в пакет также войдут радары, "чтобы определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия, и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы".

По словам Джонсона, он стремится сделать так, что никто и никогда не осмелился посягать на украинскую территорию. Премьер Великобритании уверен, что Украина победит в этой войне.

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Борис Джонсон подчеркнул, что свобода украинского народа выстоит против “брутальной силы агрессора”. Премьер Великобритании признал, что западные страны слишком медленно реагировали на аннексию Крыма и нападение на Донбасс, поэтому ошибка не должна повториться.

Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским 30 апреля уже говорил о предоставлении Украине необходимой для победы над Россией помощь.

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