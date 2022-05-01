"Я не важен": В Британии депутат попросил РФ ввести против него санкции

Также парламентарий нашел ошибки в российском санкционном списке, передав их послу.

Россия ввела санкции против 287 из 650 членов Палаты общин парламента Великобритании. Но в нем не было депутата Ли Андерсона. Политик остался разочарован этим и попросил РФ ввести санкции и против него. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Так, депутат от Консервативной партии сделал обращение к послу России, потребовав внести в санкционный список и его фамилию. Андерсон подчеркнул, мол разочарован тем, что "не важен".

"Я занимаюсь ерундой, так что могу потратить часть своего драгоценного времени на такие легкомысленные глупости… PS Меня не было в списке, потому что я не важен!", – написал депутат.

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В своем обращении Андерсон также сообщил российскому послу об ошибках, которые нашел в санкционном списке. Он говорит, что в нем на самом деле не 287 человек, а 266, так как одна фамилия повторяется два раза, а 18 депутатов являются членами парламента, которые не участвуют в заседании.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили, что Китай не хочет покупать российскую нефть даже со скидками.

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