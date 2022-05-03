Гайдай рассказал, когда изменится ситуация на фронте

Со слов Сергея Гайдая, обстановка на фронте для российских оккупантов будет ухудшаться

Ситуация на фронте может измениться уже через две недели. Об этом Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, заявил в интервью, отрывок из которого опубликовал в Telegram.

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Глава областной администрации добавил, что и количество боев может также увеличиться. Причиной изменений на фронте, со слов Гайдая, стали решения о помощи Украине, принятые Западом. На их реализацию уйдет как раз около двух недель.

“В Луганске больница забита полностью разорванными боевиками и трупами. Они даже не могут их некоторых опознать. Дальше будет для них хуже”, - в конце добавил Сергей Гайдай.

Отметим, что бои и обстрелы в Луганской области не прекращаются ни на день. Сегодняроссийские оккупанты обстреляли жилые дома из артиллерии во Врубовке Попаснянской ВЦА. В результате обстрела разрушены два дома. К счастью, хозяев не было дома, поэтому никто не пострадал.

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