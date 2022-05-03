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В море под Одессой обезвредили всплывшую мину

Об этом сообщил пресс-центр Оперативно-тактического Командования "Юг".
 |  Автор: Виталий Кулак
В море под Одессой обезвредили всплывшую мину
Иллюстративное фото / facebook.com/DSNSZP

В Одесской области специалисты подрывной команды ВМС ВСУ обезвредили мину, которая всплыла на поверхность воды в Одесском заливе. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Оперативно-тактического Командования "Юг".

В сообщении говорится, что бойцы ВСУ произвели контролируемый взрыв мины. Никто из людей не погиб и не пострадал.

ОТК "Юг" призвало жителей Одесской области не гулять по побережью возле воды, так как это может быть чрезвычайно опасно.

По данным ОТК "Юг", на юге Украины российские оккупанты ведут воздушную разведку и продолжают обстреливать населенные пункты. Так, утром 3 мая оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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