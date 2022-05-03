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Мобилизованные из ОРДЛО призывают земляков отказываться от вступления в ВС РФ

"Ополченец" отметил, что если бы у него был выбор между тюрьмой и войной против Украины, выбрал бы срок.
Мобилизованные из ОРДЛО призывают земляков отказываться от вступления в ВС РФ
"Ополченец" в свое время побоялся отказать россиянам. / СБУ / Фейсбук

Жители так званной зоны ОРДЛО призывают земляков отказываться от принудительной мобилизации в ряды ВС РФ. Об этом заявил "ополченец" с Донбасса, который оказался в плену у украинцев. Видео с его обращением опубликовала Служба безопасности Украины. 

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Предатель Украины заявил, что лучше сесть в тюрьму, чем согласиться воевать в армии России. Сам он признает, что побоялся отказаться. 

"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму," - заявил вояка. 

Также боевик рассказал, что был насильно мобилизован в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля. Не предоставив никакой подготовки, мужчину сразу бросили на передовую. Таким образом изменщик оказался в украинской плену, так как командование РФ бросили своих же при первой опасности.

Ранее мы писали, что российская "элита" армии боится воевать, отчего бежит домой в РФ. Об этом стало известно из перехвата разговора солдата ВС РФ. 

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