Враг стирает Марьинку, как Мариуполь – Андрющенко

Россияне жестоко бомбят город, а потом скажут, что его разрушили ВСУ, сетует чиновник

Российские оккупанты не прекращают попытки штурма города Марьинка, что на окраине Донецка. При этом враг применяет ту же тактику, что и в Мариуполе – интенсивные обстрелы, которые разрушают всё и вся. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующее видео.

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"Марьинка. День за днем оккупанты предпринимают попытки штурма. Потом времена тяжелых обстрелов и снова штурм. Та же тактика, что и при "Азовстале". И наши Герои отбрасывают оккупантов то и дело. Нет сомнения, что оборона на Марьинском рубеже займет место рядом с обороной Мариуполя", – заявил он.

По словам чиновника, оккупанты не стесняются наносить удары по жилым домам, "стирая Марьинку так же, как Мариуполь".

"И потом снова будут говорить, что это мы сами. Ни прощения. Ни извинений. Только ярость", – добавил Андрющенко.

Напомним, сегодня российские войска начали массированный штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Против украинских защитников враг бросил множество танков, бронетехники и большое количество пехоты. Также задействован десант с моря.

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