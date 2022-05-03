Штурм "Азовстали": появились первые подробности

В данный момент идет мощный штурм территории мариупольского завода "Азовсталь"

Замкомандира полка "Азов" рассказал о ситуации на заводе "Азовсталь" / facebook.com/mod.mil.rus

Необходимо срочно эвакуировать мирных граждан с территории “Азовстали”, поскольку завод штурмуют российские оккупанты. Об этом сегодня заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.

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Паламар добавил, что российские войска при поддержке множества танков, бронетехники, десанта с моря и большого количества пехоты пытаются взять завод.

Украинские войска постараются отбить атаку, но мирные люди пребывают в опасности, поэтому замкомандира призвал организовать для них срочную эвакуацию.

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Украинский военный добавил, что штурму предшествовали авиа- и артобстрелы в течение всей прошедшей ночи. Из-за этих вражеских ударов две женщины погибли и около 10 мирных жителей получили ранения.

Напомним, что эвакуация мирного населения при поддержке ООН и Красного Креста из осажденного Мариуполя должна была сегодня продолжиться. Вывоз мирных граждан из "Азовстали" начался 1 мая. Сегодня автобусы ожидают в Запорожье.

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