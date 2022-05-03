Почта
 

Штурм "Азовстали": появились первые подробности

В данный момент идет мощный штурм территории мариупольского завода "Азовсталь"
Штурм "Азовстали": появились первые подробности
Замкомандира полка "Азов" рассказал о ситуации на заводе "Азовсталь" / facebook.com/mod.mil.rus

Необходимо срочно эвакуировать мирных граждан с территории “Азовстали”, поскольку завод штурмуют российские оккупанты. Об этом сегодня заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.  

Читайте также: Азовсталь находится под непрерывным огнем

Паламар добавил, что российские войска при поддержке множества танков, бронетехники, десанта с моря и большого количества пехоты пытаются взять завод. 

Украинские войска постараются отбить атаку, но мирные люди пребывают в опасности, поэтому замкомандира призвал организовать для них срочную эвакуацию.  

Читайте также: На госпиталь "Азовсталя" всю ночь сбрасывали сверхмощные авиабомбы

Украинский военный добавил, что штурму предшествовали авиа- и артобстрелы в течение всей прошедшей ночи. Из-за этих вражеских ударов две женщины погибли и около 10 мирных жителей получили ранения. 

Напомним, что эвакуация мирного населения при поддержке ООН и Красного Креста из осажденного Мариуполя должна была сегодня продолжиться. Вывоз мирных граждан из "Азовстали" начался 1 мая. Сегодня автобусы ожидают в Запорожье. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK