Николаевские десантники показали трофеи после ликвидации врага - фото

Боевики используют краденную украинскую тактику, а именно: военную форму от отечественного производителя.

В Генеральном штабе ВСУ показали эффективную работу 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева. Предоставленные снимки службой связей с общественностью демонстрируют трофеи защитников после ликвидацию российских боевиков.

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Интересно, что у "второй армии в мире" обстоят плохо дела с обеспечением личного состава. Даже элементарные берцы на мертвых рашистах - украденные, украинского производителя. Также были обнаружены гранатометы, состоящие на вооружение в подразделениях ВСУ.

Десантники показали, как поработали по рашистам. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Десантники показали, как поработали по рашистам. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В бригаде отмечают, что продолжат и в дальнейшем уничтожать врагов Украины.

Десантники показали, как поработали по рашистам. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Десантники показали, как поработали по рашистам. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее мы писали, что принудительно мобилизованные из "ЛДНР" призывают земляков лучше идти в тюрьму, но не в ряды ВС РФ. Боевик, который попал в украинский плен, отмечает, что сам попросту побоялся отказать россиянам в свое время.