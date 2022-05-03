ВСУ ударили по российским позициям на острове "Змеиный" - видео

Перед этим украинские защитники уничтожили два катера РФ возле острова.

Украинские защитники показали удар по позициям российских боевиков на острове Змеиный. Атака на рашистов была осуществлена вчера, 2 мая, "Байрактарами". Об этом сообщает и предоставляет видео оперативное командование "Юг".

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На ролике видно, как "Байрактаром" был ликвидирован склад с боеприпасами врага. После попадания те начали детонировать.

Также украинцы ударили по командному пункту. Возле острова уничтожили два вражеских катера.

По непроверенной информации, но по информации журналиста Романа Цимбалюка, все солдаты РФ, находившиеся на Змеином, были убиты.

Ранее мы писали, что благодаря работе ВСУ подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ потеряли около 60% личного состава. На временно оккупированных территориях Харьковщины рашисты проводят фильтрацию. Основные цели врага - взятие под полный контроль Рубежного, Попасной и развитие наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск.