Жизнь продолжается: в Харькове женился защитник острова Змеиный
Валерий, боец 35-й бригады морской пехоты, защитник острова Змеиный, после освобождения из плена женился на своей девушке. Об этом радостном событии сообщили в Facebook 229 отдельный батальон 127 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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"Война продолжается, но и жизнь продолжается. Мы уничтожаем врага и строим планы на мирное будущее, твердо верим в нашу победу и уже побеждаем, прежде всего, в психологическом аспекте, в частности, стойкостью и несгибаемостью духа", - сказано в сообщении.
Невесту украинского военного зовут Владислава и вместе они уже два года. Предсказать, чем мог закончиться плен, было невозможно, и когда Валерию удалось освободиться из него, получив отпуск, он отправился в Харьков, чтоб жениться на возлюбленной.
С организацией радостного события воину помогли бойцы 229-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады ТрО.
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"Во время торжественного мероприятия командир батальона Максим Зинченко поздравил молодоженов с созданием семьи и пожелал страстной искренней любви, несгибаемости перед жизненными обстоятельствами, веры в скорейшую победу, надежды и любви, которые станут основой их счастливого будущего", - рассказали бойцы.
Напомним, что мать пропавшего без вести моряка из крейсера "Москва" заявила, что в госпитале находятся около 200 раненых членов экипажа. Отсутствие других моряков командование объясняет формулировкой: исчез "где-то в море".
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