Сводка Генштаба: ВСУ ликвидировали 60% личного состава 38-й ОМБр РФ

На Изюмском направлении враг пытается вести наступательные действия в направлении Изюм-Барвинково, однако несет потери.

Генштаб сообщает оперативную информации о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 3 мая. Для поддержания собственных сил РФ переместили с Белгородской области в район Изюма батарею тяжелых минометов "Тюльпан" калибром 240 мм и подразделение с РСЗО "Смерч".

Читайте также: Ситуация на Донбассе под контролем ВСУ - Наев

На временно оккупированных территориях Харьковщины враг проводит фильтрацию, для чего использует подразделения Росгвардии.

На Донецком и Таврийском направлениях враг ведет наступление на определенном участке линии столкновения. Россияне наносят авиаудары и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

Основные усилия ВС РФ - на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Рубежного, Попасной и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск.

В Мариуполе продолжается блокировка украинских военных в районе "Азовстали". Враг проводит огневое поражение артиллерией и танками по комбинату.

На Таврийском направлении враг проводит маневры с целью сковывания действий украинских подразделений и недопуска их перебрасывания на другие направления.

На Южнобужском напрвлении россияне ведут боевые действия с целью улучшить тактическое положение, продолжают обстрелы подразделений войск ВСУ. Перегруппировываются, наращивают системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

В Приднестровье ситуация сложная. Подразделения РФ пребывают в полной боевой готовности. Войска Приднестровья, который подчиняются Молдове, несут службу в усиленном режиме. Идет подготовка к эвакуации офицерских семей оперативной группы ВС РФ.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины продолжают наносить потери россиянам. В результате слаженной работы подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ потеряли около 60% личного состава. Есть раненые и погибшие.

Ранее мы писали, что принудительно мобилизованные из ОРДЛО не советуют землякам идти воевать в армию РФ. Пленный "ополченец" сообщил, что если бы у него был выбор между тюрьмой и войной против Украины, выбрал бы срок.