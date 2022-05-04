В ОП рассказали, сколько гумпомощи получили из-за границы

Мир продолжает собирать средства для помощи Украине.

За два месяца войны в Украину поступило более 300 тыс тонн гумпомощи из-за границы . Об этом заявила советница руководителя Офиса президента Дарья Заровна.

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Только за прошлую неделю было получено 24 тысяч тонн гуманитарной помощи.

"С первых дней марта по май в Украину поступило более 304 тысяч тонн гуманитарной помощи. Около 24 тысяч тонн - за прошлую неделю", - рассказала она.

Средства для помощи Украине собираются через структуры ООН и международные благотворительные фонды. Поступают они от иностранных государственных институций и частных лиц

Ранее Зеленский озвучил требования к РФ. Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Украине оккупированный Крым, настаивает Президент.