Почта
 

В ОП рассказали, сколько гумпомощи получили из-за границы

Мир продолжает собирать средства для помощи Украине.
В ОП рассказали, сколько гумпомощи получили из-за границы
Иллюстративное фото / facebook.com/sergey.gaidai.loga/

За два месяца войны в Украину поступило более 300 тыс тонн гумпомощи из-за границы . Об этом заявила советница руководителя Офиса президента Дарья Заровна.

Читайте также: Стали известны детали обстрела Львова

Только за прошлую неделю было получено 24 тысяч тонн гуманитарной помощи.

"С первых дней марта по май в Украину поступило более 304 тысяч тонн гуманитарной помощи. Около 24 тысяч тонн - за прошлую неделю", - рассказала она.

Средства для помощи Украине собираются через структуры ООН и международные благотворительные фонды. Поступают они от иностранных государственных институций и частных лиц

Ранее Зеленский озвучил требования к РФ. Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Украине оккупированный Крым, настаивает Президент.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK