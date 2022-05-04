В Токмаке военные РФ массово переодеваются в форму ВСУ

Не исключены провокации с целью скомпрометировать украинских военных на оккупированных территориях, а также нападения ДРГ на линии столкновения.

Российские военные в Токмаке Запорожской области начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Командование отмечает, что со стороны российских военных возможны провокации с целью скомпрометировать ВСУ на оккупированных территориях, а также нападения ДРГ на линии столкновения.

Ранее Зеленский озвучил требования к РФ. Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Украине оккупированный Крым, настаивает Президент.