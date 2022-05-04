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ВСУ сожгли колонну снабжения врага под Изюмом - спикер Одесской ОВА

Российскую военную технику уничтожили на территории, которую противник считал своим тылом.
ВСУ сожгли колонну снабжения врага под Изюмом - спикер Одесской ОВА
Уничтоженная военная техника РФ, иллюстративное фото / Facebook/GeneralStaff.ua

Украинская артиллерия уничтожила российскую колонну снабжения с боеприпасами, которая располагалась под Изюмом. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Отмечается, что эту территорию враг считал своим тылом.

"Уничтожение врага произошло в 20 км от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом", - уточнил Сергей Братчук.

Ранее Зеленский озвучил требования к РФ. Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Украине оккупированный Крым, настаивает Президент.

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