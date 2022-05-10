Оккупанты опять ударили ракетой по мосту через Днестровский лиман - ОК "Юг"
По Одесской области вновь был прилет крылатой ракетой.
По Одесской области российские боевики опять устроили ракетный обстрел. В четвертый раз был поврежден мост через Днестровский лиман. ОБ этом сообщает телеграм-канал "Одесса. Официально" со ссылкой на оперативное командование "Юг".
Читайте также: Войска РФ в третий раз ударили ракетами по мосту через Днестровский лиманВ официальном сообщении сказано, что по Одесской области было попадание крылатой ракетой. Деталей разрушений пока нет.
Ранее мы писали, что российские боевики разочарованы в своем командовании. Из-за того, что они чувствуют себя брошенными собственными командирами, бойцы готовятся к бунту.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: