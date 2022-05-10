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Оккупанты опять ударили ракетой по мосту через Днестровский лиман - ОК "Юг"

По Одесской области вновь был прилет крылатой ракетой.
Оккупанты опять ударили ракетой по мосту через Днестровский лиман - ОК "Юг"
Мост через Днестровский лиман обстреляли 4 раза. / Телеграф

По Одесской области российские боевики опять устроили ракетный обстрел. В четвертый раз был поврежден мост через Днестровский лиман. ОБ этом сообщает телеграм-канал "Одесса. Официально" со ссылкой на оперативное командование "Юг".

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В официальном сообщении сказано, что по Одесской области было попадание крылатой ракетой. Деталей разрушений пока нет.

Ранее мы писали, что российские боевики разочарованы в своем командовании. Из-за того, что они чувствуют себя брошенными собственными командирами, бойцы готовятся к бунту.

 

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