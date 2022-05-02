По неработающему мосту было запущено три ракеты.

Войска РФ в третий раз ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

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"Одесчина. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", – пишет Братчук.

В свою очередь в Оперативном командовании Юг, чье сообщение передает Telegram-канал Odessa.online, отметили, что по инфраструктурному объекту было запущено три ракеты.

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"Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман", – говорят военные.

Отметим, что в первый раз мост через лиман у Затоки был обстрелян российскими террористическими войсками 26 апреля. На следующий день, 27 апреля, оккупанты снова запустили ракеты по мосту, из-за чего он был разрушен.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики нанесли второй ракетный удар по Днепропетровской области. Утром они "демилитаризовали" склад с зерном, затем обстреляли свинокомплекс. Свиньи не пострадали, так как ракета попала между складами.

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