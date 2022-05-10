Стало известно, когда ФРГ передаст Украине самоходки "Гепард"

Об этом рассказала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

Германия передаст Украине ЗСУ "Гепард" после того, как договорится с другими странами о поставках снарядов к ним. Об этом 10 мая во время брифинга в Киеве сказала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

Она отметила, что Германия уже передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, большое количество снарядов и патронов, медикаменты.

Но у Германии недостаточно снарядов к ЗСУ "Гепард", поэтому их отправят в нашу страну сразу после того, как немцы договорятся о поставках снарядов.

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Кроме того, Бербок анонсировала передачу Украине и другой военной техники. В частности, речь шла про танки и гаубицы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Великобритания отправит Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и снаряды к ним. Такая САУ выпускает три снаряда менее чем за 10 секунд.

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