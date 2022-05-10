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Россияне обстреляли Сумскую область - глава ОВА

Живицкий просит не покидать укрытий во время воздушной тревоги.
Россияне обстреляли Сумскую область - глава ОВА
Живицкий сообщил о прилетах на Сумщине. / t.me/Zhyvytskyy

Российские захватчики обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в телеграм-канале.

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По информации губернатора, боевики открыли огонь по городам в Шосткинском районе. Живицкий отмечает, что есть несколько сильных взрывов в разных городах.

Глава ОВА обращается к жителям, чтобы не покидали укрытий во время воздушной тревоги.

Информации о пострадавших и повреждениях пока не уточняется. Во многих городах воздушная тревога.

Ранее мы писали о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 10 мая. ВСУ освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

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