На Донбассе ВСУ уничтожают оккупантов сотнями

Потери врага в военной технике составляют около сотни единиц за день. В частности, накануне был сбит российский вертолет Ми-24.

За сутки 10 мая на востоке Украины защитники отбили четыре атаки врага, ликвидировав порядка 260 российских солдат. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

Так, украинские воины в течение дня уничтожили четыре танка, два БТРа, две БМП, четыре САУ, семь АТТ и два беспилотника противника.

В свою очередь группировка Объединенных сил информирует о 12 отбитых атак россиян на Донецком и Луганском направлениях. При этом ВСУ разбили еще 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Напомним, российская армия несет все более крупные потери на востоке Украины. Число погибших каждый день захватчиков составляет порядка 200 человек.