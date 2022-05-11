Арестович назвал условие для контрнаступления ВСУ

Если в течение ближайших нескольких дней Киев получит необходимое вооружение, ВСУ смогут нанести врагу военное поражение, считает Арестович.

После получения западного вооружения у Украины есть все шансы перейти в контрнаступление и нанести военное поражение оккупантам. Об этом рассказал заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

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Арестович заявил, что у ВСУ есть неплохой шанс нанести военное поражение армии РФ на территории Украины.

"У нас появляется очень неплохой шанс на нанесение военного поражения российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом, Сумами, где они потерпели поражение и отошли. Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а российские выводятся для того, чтобы не быть окруженными и окончательно разгромленными", - сказал эксперт.

Он также добавил, что оружейные поставки должны быть осуществлены в течение следующих нескольких дней.

"Если западное оружие будет доставлено в 20 числах мая, то у Украины есть шанс нанести врагу поражение на нашей территории. Тогда мы выигрываем несколько ключевых недель, для того чтобы успеть опередить российскую армию в ее попытке отмобилизоваться. У нас появляется шанс на контрнаступательные действия", - уточнил Арестович.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.