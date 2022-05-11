Гайдай: Враг безуспешно пытался захватить Рубежное

Российские войска 15 раз за сутки обстреляли Луганщину.

Российские оккупанты безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Гайдай сообщил, что военные РФ 15 раз обстреливали жилые кварталы и инфраструктуру Луганской области. Также они пытались предпринимать штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового, но не достигли успеха. В результате штурмовых действий была обстреляна областная школа-интернат в Горском.

"Россияне открыли огонь по Горскому. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было - "благодаря" россиянам. К счастью, воспитанников школы заранее эвакуировали", - уточнил Гайдай.

Из-за обстрелов был поврежден магистральный газопровод, и Северодонецк остался без газа. Также вторые сутки в городе нет света. Во Врубовке пострадали шесть жилых домов и дом культуры, в Рубежном - три многоэтажки, в Лисичанске - две, в Северодонецке - здание гостиницы и многоэтажное здание.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.