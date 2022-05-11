Арестович оценил шансы вторжения из Беларуси

По мнению Арестовича, если у элитных российских войск не получилось захватить Киев, то у белорусской армии сейчас этого точно не получится.

Беларусь объявила плановые военные учения, не демонстрируя намерений наступать на территорию Украины. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

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Арестович объяснил свое видение ситуации прошлой неудачей российской армии при попытке захватить Киев в феврале. По его мнению, если у элитных российских войск этого не получилось, то у белорусской армии и подавно.

"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось в первый раз, во второй – гарантировано не получится. Ситуация изменилась. Тогда Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что – сами пойдут? Абсолютно нереально", – сказал Арестович.

Он также рассказал, что сейчас на территории Беларуси находится минимальное количество российских военных.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.