В Мариуполе до конца года могут умереть более 10 тыс жителей - мэр

Оккупанты превратили город "в средневековое гетто", поэтому нужна полная эвакуация населения, уверен мэр города.

Более десяти тысяч жителей Мариуполя может умереть до конца года из-за болезней и невыносимых условий. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

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Мэр города уточнил, что сейчас в Мариуполе находятся 150-170 тысяч человек.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть населения - старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", - подчеркнул Бойченко.

Он сообщил, что часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, так как их не выпускают на территорию Украины из-за жесткой системы фильтрации.

"Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", - заявил мэр.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.