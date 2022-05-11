Мирные россияне хотят пытать и убивать украинских детей – перехват СБУ

Зашкаливающий уровень ненависти ко всему украинскому, даже к детям, демонстрируют не только солдаты, но и гражданские лица в РФ

Мирные жители России призывают российских солдат пытать и убивать украинских детей. Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора, который опубликовала СБУ.

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Сообщается, что российский солдат, находящийся в районе Харькова, беседовал по телефону с женой, проживающей в приграничном с Украиной городе в России. В этот город оккупанты вывезли украинских детей с захваченных территорий, и женщину возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику ко Дню победы.

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было. Я бы этих детей вообще расстреляла бы", – откровенно заявила мужу россиянка.

На этот поток ненависти солдат оккупационной армии только и смог растеряно заявить "Это же дети".

Напомним, солдаты РФ разочаровались в командовании и готовятся к бунту. Родственники боевиков поддерживают их в решении дезертирства.

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