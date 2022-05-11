В МВД оценили возможность нападения Беларуси на Украину

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Вероятность, что Александр Лукашенко в ближайшее время прикажет белорусской армии вторгнуться в Украину очень низкая. Такое заявление во время телемарафона сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Украина сейчас держит на границе с Беларусью достаточно большие силы. Так ВСУ реагируют на начавшиеся учения белоруской армии.

В целом же Денисенко оценивает возможность вторжения в Украину белорусских войск как маловероятную.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя начало учений белорусских войск, сказал, что сейчас нет признаков подготовки наступления с Беларуси на Украину. Он отметил, что на территории Беларусь сейчас находится минимальное количество войск и среди них нет штурмовых подразделений.

Напомним, ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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