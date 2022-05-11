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Враг разрушил за сутки 45 зданий на Донеччине

В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Враг разрушил за сутки 45 зданий на Донеччине
В Донецкой области 10 мая враг разрушил 45 зданий. / Национальная полиция

Донецкая область за сутки почувствовала на себе "русский мир". Российские боевики обстреляли 5 населенных пунктов области. Национальная полиция в Донецкой области сообщает о разрушениях, погибших и раненых.

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За 10 мая россияне разрушили 45 гражданских объектов. Разрушения коснулись жилых домов, предприятия, административного здания и объектов жизнеобеспечения. 

Сообщается, что погибли 6 человек. 10 человек получили ранения.

Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция
Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция

Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция
Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция

Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция
Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция

Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция
Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция

Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция
Результаты обстрела Донецкой области. / Национальная полиция

Ранее мы писали, что "мирные" жители России призывают российских солдат пытать и убивать украинских детей. Об этом стало известно из перехвата разговора, который оказался у СБУ.

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