Потеряли время: Кулеба рассказал о долгих переговорах по оружию

Украина еще перед войной долго добивалась от Запада поставок современного оружия

За несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения Киев вел активные переговоры с партнерами касательно поставок оружия. Однако Запад крайне неохотно шел на сотрудничество в этом вопросе из-за чего было "потеряно время". Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

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Он отметил, что Украина несколько месяцев вела переговоры о военных поставках, и этот диалог продолжался в первые недели после вторжения. В частности, Кулеба упомянул свой разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в первые дни после вторжения.

"Я спросил его, что, может быть, наконец пришло время дать Украине ЗРК Patriot? Он сказал: "Дмитрий, в принципе, это может произойти. Но потребуется не менее двух или трех месяцев, чтобы обучить ваших людей, как их использовать", - рассказал министр.

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По словам Кулебы, тогда еще никто не мог предположить, что российско-украинская война так затянется. При этом глава МИД подчеркнул, что события на фронте развивались бы иначе, имей Украину нужное оружие.

"Но если бы нас с самого начала услышали об оружии, если бы нам не приходилось часами и днями объяснять партнерам, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили его и обучили всех, и ситуация была бы совсем другой, было бы намного лучше. Мы все потеряли время и позволили Путину получить то, чего у него быть не должно", - заявил Кулеба.

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Министр также рассказал, что США "потратили недели" на анализ имеющихся в мире старых советских вооружений, которые можно было бы передать Украине. И лишь потом Вашингтон решился начать поставки именно западного оружия.

Напомним, Боррель раскритиковал противников поставок оружия Украине. Главный дипломат Европы не понимает "пацифистов", требующих прекратить поставки оружия Украине.

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