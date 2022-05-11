Эксперт объяснил, как и когда можно превратить Крым в тупик для россиян

Можно сделать так, чтобы захватчики отступали не на полуостров, а в Ростовскую область, говорит он.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как и когда можно превратить временно оккупированный Крым в тупик для российских войск. Его слова прозвучали во время телемарафона.

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Так, Жданов говорит, что в ближайшее время захватчики попытаются усилить Южнобужское направление, а именно район Херсона. Также они постараются закрепиться на нынешних рубежах.

На юге Крыма собирается большое количество техники рашистов, которую они и отправят на указанное направления. Однако Украина тоже будет вооружаться мощным западным вооружением.

"С появлением ракетных комплексов надо ставить одним из первых вопрос – делать из Крыма тупик, чтобы не было возможности и смысла российским войскам отступать назад в Крым", – говорит эксперт.

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По словам Жданова, должны быть предприняты такие шаги, чтобы оккупанты понимали, что там будет тупик и их там смогут добить.

"Чтобы они отступали в Ростовскую область. Я думаю, что именно так Генеральный штаб и должен поступить", – подытожил он.

Напомним, ранее в Офисе президента высмеяли возможность участия Беларуси в войне против Украины. Захватить Киев не получилось у элитных российских войск, а у белорусской армии и подавно не получится.

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