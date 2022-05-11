Пленные боевики вспомнили, что Луганская область – это Украина

Пограничники во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен двух пророссийских боевиков.

Пограничники во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен двух пророссийских боевиков, которые являются жителями временно оккупированного Красного Луча. Боевики убедительно говорили, что они не из псевдореспублики, а из Луганской области Украины, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Напомним, недавно украинские бойцы освободили от оккупантов пять населенных пунктов, откуда враг из артиллерии и минометов обстреливал жилые районы Харькова. В этих боях сводный отряд пограничников уничтожил около 30 оккупантов, 2 боевиков взяли в плен. Кроме того, уничтожена бронетехника врага.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска по состоянию на утро 11 мая 2022 года потеряли в Украине около 26 350 человек, 1187 танков, 2856 боевых бронированных машин, 199 самолетов и 160 вертолетов.

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Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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Иллюстративное фото / dpsu.gov.ua

Иллюстративное фото / dpsu.gov.ua