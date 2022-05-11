Киевский метрополитен стал членом международной ассоциации

В руководстве столичного метрополитена этот шаг назвали проявлением чрезвычайной солидарности.

Киевский метрополитен получил членство в Международной ассоциации общественного транспорта. Об этом сообщает руководитель метрополитена Виктор Брагинский.

Читайте также: На Донбассе ВСУ уничтожают оккупантов сотнями

Брагинский отметил, что это является проявлением солидарности.

"Это проявление чрезвычайной солидарности от организации, объединяющей около 2000 участников из 100 стран мира. Организации, формирующей философию современной мобильности", - добавил он.

Брагинский также рассказал, что метрополитен готов к импортозамещению российских вагонов и проведению модернизаций.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.