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Киевский метрополитен стал членом международной ассоциации

В руководстве столичного метрополитена этот шаг назвали проявлением чрезвычайной солидарности.
Киевский метрополитен стал членом международной ассоциации
Киевский метрополитен стал членом международной ассоциации / facebook.com/BrahinskyyViktor

Киевский метрополитен получил членство в Международной ассоциации общественного транспорта. Об этом сообщает  руководитель метрополитена Виктор Брагинский.

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Брагинский отметил, что это является проявлением солидарности.

"Это проявление чрезвычайной солидарности от организации, объединяющей около 2000 участников из 100 стран мира. Организации, формирующей философию современной мобильности", - добавил он.

Брагинский также рассказал, что метрополитен готов к импортозамещению российских вагонов и проведению модернизаций.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.

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