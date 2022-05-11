Выбирают пляжи: Ким заявил о подготовке курортного сезона на Николаевщине

Рассматривается широкий вариант сезона и более укороченный формат, говорит он.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что курортный сезон в регионе будет. Подготовка к нему уже ведется. В частности, вместе с военными власти выбирают пляжи для отдыха. Слова Кима прозвучали в рамках телемарафона.

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"Курортный сезон будет. Будет зависеть от того, если на середину июня будет уменьшение обстрелов, или боевая линия изменится, то тогда он будет шире", – говорит политик.

Он также подчеркивает, что если ситуация будет более напряженной, то курортный сезон пройдет в укороченном формате.

Ким подчеркивает, что сейчас власти и военные обсуждают условия для использования прибрежной полосы. Дело в том, что некоторые пляжи являются заминированными.

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Но подготовка ведется, базы будут работать "однозначно". А уже в них есть аквапарки, бассейны и так далее.

"Но мы отрабатываем вопрос использования моря или прибрежной полосы", – резюмировал глава Николаевщины.

Напомним, ранее сообщалось, что в это же время в РФ мечтают захватить юг Украины и уже выдумывают оправдания.

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