"Воля украинцев": В РФ мечтают захватить юг Украины и выдумывают отговорки

Один из политиков придумал, мол жители региона "терпели издевательства" 8 лет.

Жители Херсона показывают свою волю и выступают против российских оккупантов / t.me/UAsfera

Постоянный представитель Владимира Путина во временно оккупированном Крыму Георгий Мурадов рассказал о мечтах захватить юг Украины. Он даже выдумал отговорки и фейковые "основания" для этого. Их распространяют пропагандистские росСМИ.

Читайте также: Арестович назвал условие для контрнаступления ВСУ

Так, политик страны-оккупанта предполагает, мол южно-восточные области были якобы "подарены" Украине. При этом никаких доказательств он не приводит.

Впрочем, не приводит доказательств Мурадов и своему заявлению о том, что украинцы из юга "терпели издевательства" 8 лет. Что это за "издевательства", представитель Путина не потрудился назвать.

Кроме того, Мурадов заявляет об общении с жителями южного украинского региона, утверждая, что насильственная оккупация якобы это их воля.

"Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа (незаконное присоединение к РФ)", – пытается убеждать политик.

Читайте также: Солдаты РФ разочаровались в командовании и готовятся к бунту - перехват СБУ

Как бы то ни было, несмотря на заявления оккупантов украинское руководство придерживается другого реалистичного сценария.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал новую картину победы Украины над РФ. Если раньше рассматривался вариант возвращения российских войск на позиции 24 февраля и оплата ущерба, то с ростом западной поддержки и доверия рассматривается вариант военного освобождения от рашистов всех территорий Украины.

А президент Владимир Зеленский рассказал, как сценарий уничтожения и вытеснения захватчиков успешно реализуется на Харьковщине, где ВСУ продвигаются к границе.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.