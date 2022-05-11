Десантники сбили ударный вертолет оккупантов

Известно, что вертолет российских оккупантов сбили при помощи ПЗРК "Стингер".

Львовские десантники из 80-й ОДШБ вчера, 10 мая, сбили российский вертолет Ми-24 "Крокодил". Командование десантно-штурмовых войск ВСУ показало соответствующее видео.

Известно, что вертолет российских оккупантов сбили при помощи ПЗРК "Стингер". На видео показано, как горит этот вертолет.

Нужно отметить, что украинские десантники уже сбили 15 вертолетов российских оккупантов.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с момента начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и по состоянию на 11 мая 2022 года украинские защитники сбили 199 самолетов и 160 вертолетов оккупантов. Также войска РФ уже потеряли около 26 350 человек.

Напомним, ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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