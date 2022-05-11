На "Азовсталь" за сутки было совершено 38 авианалетов: штурм продолжается

Российские войска продолжают штурмовать мариупольский завод

Только за прошлые сутки на территорию предприятия “Азовсталь” российская армия совершила 38 авианалетов. Об этом сегодня сообщили в отдельном отряде специального назначения “Азов”.

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Из 38 налетов четыре из них были совершены российскими стратегическими бомбардировщиками.

“Также не прекращает работать вражеская ствольная артиллерия, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты”, - поделились защитники “Азвостали”.

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Отметим, что обстрелы, штурм и бомбардировки завода не прекращаются ни на день. Так, вчера тяжелая артиллерия и авиация целый день продолжали обстрелы мариупольского предприятия “Азовсталь”. Над территорией предприятия виден столб черного густого дыма.

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