В Луганской области оккупанты 15 раз обстреляли города

В результате вражеских обстрелов разрушено 16 гражданских объектов, в том числе жилые дома.

В Луганской области российские оккупанты вчера, 10 мая, 15 раз обстреляли населенные пункты. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Под прицел врага попали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная, Горское, Золотое, Орехово, Белогоровка и другие населенные пункты.

В результате вражеских обстрелов разрушено 16 гражданских объектов, в том числе жилые дома, дом культуры, специальная школа и отель. Ранение получили два мирных жителя. По данным фактам следователи полиции открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Нужно отметить, что в населенных пунктах Луганской области, которую пытаются захватить российские оккупанты, нет воды, света, газа и мобильной связи.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua