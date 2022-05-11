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В сети показали, каким стал вокзал в Херсоне

Жители Херсона знают о масштабах нанесенных оккупантами разрушений в их городе и показывают это всему миру.
В сети показали, каким стал вокзал в Херсоне
Вокзал в Херсоне до войны / vokzal.org.ua

Жители Херсона публикуют видео со следами пребывания оккупантов на железнодорожном вокзале в Херсоне. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Украина сейчас".

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В подписи к публикации говорится, что в вокзале побиты окна и разграблен интерьер.

"Железнодорожный вокзал в Херсоне теперь выглядит так. Побитые окна и разграбленный интерьер - то, что не показывают на рашаСМИ. Но херсонцы знают о масштабах нанесенных оккупантами разрушений и не боятся это показывать всему миру", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.

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