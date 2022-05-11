Боевики из "ДНР" сравнивают войну с тюрьмой: Настроения уже упаднические

Изменщики Украины обвиняют РФ в обмане и манипуляциях, и мечтают вернуться домой.

Мобилизованные из ОРДЛО жалуются, что их отправили на войну. / Геращенко / Телеграм

Призванные Россией мужчины из "ДНР" сравнивают российскую армию с тюрьмой. Изменщики Украины признают, что РФ отрицает очевидное перед всеми, а солдаты даже не знают, когда вернуться домой. Об этом стало известно из перехваченного разговора оккупанта, который оказался в распоряжении СБУ.

Боевик заявил, что военное руководство РФ манипулирует и обманывает. В это время у военных дух падает все ниже.

"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня," - жалуется оккупант.

Также предатель Украины сообщил, что они мечтают выжить, поэтому уклоняются от приказов командования.

"Мы сейчас как-то даже и не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные," - рассказал вояка.

Ранее мы писали, что российские военные понимают, что им не удастся избежать безнаказанности за военные преступления против украинского народа. Поэтому требуют от командования засекретить информацию, что доказывает их присутствие на войне.