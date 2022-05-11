Боец Азова сказал, почему им нельзя сдаваться в плен

Героическая оборона и надежда на деблокаду – единственное, что остается "азовцам". Сдача в плен для них не является вариантом

Украинские войска продолжают держать оборону на территории "Азовстали", согласно приказу военного командования. Об этом в интервью Sky News заявил офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко.

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"Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ (держать оборону, - ред.). Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы", - сказал он.

Также Самойленко отметил, что полк "Азов" в России официально считают террористической организацией, поэтому вместо обычного плена, как это предусмотрено международными законами, защитникам Мариуполя в РФ грозит тюрьма.

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Однако на практике в случае сдачи в плен бойцам "Азова", скорей всего, грозит просто смерть. По словам офицера, защитники Мариуполя являются свидетели убийств и зверств, совершенных российскими оккупантами в городе. По этой причине Кремль в принципе не заинтересован, чтобы украинские военные с "Азовстали" выжили, говорит Самойленко.

Напомним, на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, который пытаются захватить российские оккупанты, находятся более тысячи украинских бойцов. Об этом рассказала министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.

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