Спикер так называемой "Генпрокуратуры ЛНР" получила подозрение
Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении гражданке Украины, которая добровольно сотрудничает с российскими оккупантами и пророссийскими боевиками. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, фигурантка, находясь во временно оккупированном Луганске, добровольно согласилась стать так называемым спикером в незаконных правоохранительных органах - "Генеральной прокуратуры ЛНР". Она проводила брифинги, во время которых оправдывала действия российских оккупантов и так далее.
По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Досудебное следствие продолжается.
Ранее стало известно, что пограничники во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен пророссийских боевиков, которые являются жителями временно оккупированного Красного Луча. Боевики убедительно говорили, что они не из псевдореспублики, а из Луганской области Украины.
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