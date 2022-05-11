Оккупанты обратятся к Путину по поводу включения Херсонщины в состав РФ - россСМИ

Оккупационная власть Херсонской области намерена "стать частью" страны-агрессора.

В Херсоне люди ежедневно выходят на мирные митинги против оккупантов. / t.me/DIUkraine

Российский пропагандистский информационный канал "РИА Новости" со ссылкой не фейкового заместителя главы "военно-гражданской администрации" в Херсонской области пишет, что оккупанты обратятся к Путину по поводу включения области в состав РФ.

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Оккупационная власть намерена попросить российского диктатора включить Херсонщину в состав России. Также предатели Украины заявили, что область "планирует до конца года полностью перейти под законодательство РФ".

Реакции украинской стороны пока не последовало.

Ранее мы писали, что боевики из "ДНР" сравнивают армию РФ с тюрьмой. Предатели Украины мечтают выжить, поэтому уклоняются от приказов командования ВС РФ.