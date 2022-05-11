Трое работников Запорожской АЭС уволили за участие в российской акции на 9 мая

В "Энергоатоме" подчеркивают, что на станции любителям "русского мира" не место.

Трое работников Запорожской атомной электростанции приняли участие в "праздничной" акции российских оккупантов в честь 9 мая "Бессмертный полк". После чего "Энергоатом" позаботился об их увольнении. Об этом сообщает компания в телеграм-канале.

Читайте также: Оккупанты заставляют работников ЗАЭС вывесить портрет Путина

Отмечается, что коллаборантами стали Галина Кисилева, которая была врачом профилактория ЗАЭС, Юрий Власов - сотрудник профилактория и Влад Лаврик - начальник отдела коммерческого расчета. Приказы на увольнения подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В компании отмечают, что бесконечно чтят память всех, кто причастен к победе над нацизмом во Второй мировой войне. Именно поэтому считают недопустим участвовать в акциях с теми, кто сегодня убивает украинцев.

Ранее мы писали, что в РФ родители "за" рассказы своим детям в школе о "спецоперации" в Украине. 67% россиян считает, что в школе должны заниматься "патриотическим воспитанием молодежи".