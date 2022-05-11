Россия отключила жителей Донецкой и Луганской областей от газа

Полную ответственность за такие действия несет РФ, уверен Макогон.

Газпром отключил транспортировку газа из России в точку Сохрановка. Об этом сообщает CEO Оператора ГТС Украины (ВГТСУ) Сергей Макогон.

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Макогон сообщил, что фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей.

"Сегодня утром Газпром на территории России прекратил транспортировку из России до точки Сохрановка. Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ Шебелинка - Новопсков, по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей. Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что российские власти несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.