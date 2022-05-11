Почта
 

Россия отключила жителей Донецкой и Луганской областей от газа

Полную ответственность за такие действия несет РФ, уверен Макогон.
Россия отключила жителей Донецкой и Луганской областей от газа
Иллюстративное фото / EPA

Газпром отключил транспортировку газа из России в точку Сохрановка. Об этом сообщает CEO Оператора ГТС Украины (ВГТСУ) Сергей Макогон.

Читайте также: На Донбассе ВСУ уничтожают оккупантов сотнями

Макогон сообщил, что фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей.

"Сегодня утром Газпром на территории России прекратил транспортировку из России до точки Сохрановка. Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ Шебелинка - Новопсков, по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей. Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что российские власти несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK