21-летний боевик расстрелял гражданского, который шел по трассе.

Первый военный России предстанет перед правосудием за убийство мирного жителя в Сумской области. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Сообщается, что "дебютантом" стал командир отделения военной части 32010 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадим Шишимарин. Прокуроры и СБУ собрали достаточно улик об его причастности к нарушению законов и обычаев войны, которые связаны с умышленным убийством. За что рашисту грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Следствие установила, что 21-летний военный ВС РФ 28 февраля 2022 года убил мирного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел велосипед по трассе.

Перед встречей украинца и боевиков, колонну Шишимарина разбили ВСУ. Когда они убегали с 4 сослуживцами, то обстреляли автомобиль и похитили его. На краденной машине они заехали в поселок и по дороге увидели мужчину, что ехал домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить украинца, чтобы тот не передал информацию об их местоположении. Прицельными выстрелами из автомата Калашникова в голову был убит 62-летний мужчина. Мирного жителя не стало всего в нескольких десятках метров от собственного дома.

Ранее мы писали, что оккупационная власть Херсонщины собралась попросить российского диктатора включить область в состав России. Также оккупанты намерены "перейти под законодательство РФ".