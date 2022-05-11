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В районе Краматорска поврежден склад с аммиачной селитрой

Жизни жителей Славянской громады это не угрожает.
В районе Краматорска поврежден склад с аммиачной селитрой
Облако, образовавшееся из-за попадания в склад. / t.me/severodonetsk1934

В результате вражеского обстрела по Краматорскому району был поврежден склад с аммиачной селитрой. Об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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По словам чиновника, непосредственной угрозы для жизни местных жителей нет. Однако Вадим Лях просит людей ограничить передвижение на открытом воздухе и плотно закрыть окна на сутки.

Ранее мы писали, что оккупанты Херсонщины намерены "стать частью" страны-агрессора. Оккупационная власть намерена попросить российского президента включить Херсонскую область в состав России.

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