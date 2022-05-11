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Оккупанты попали ракетами по двум микрорайонам Славянска

В результате удара никто не пострадал, степень разрушений уточняется.
Оккупанты попали ракетами по двум микрорайонам Славянска
Иллюстрированное фото / facebook.com/kpszsu

В среду, 11 мая, российские оккупанты попали ракетами по двум районам Славянска, что в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

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"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города", – говорит он.

По словам Ляха, в результате ударов никто не пострадал. А что касается степени разрушений, в данный момент они уточняются.

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Вместе с этим политик призывает граждан соблюдать спокойствие, а также не публиковать фотографий и видео результатов обстрелов.

Напомним, что в это же время враг безуспешно пытался захватить Рубежное.

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