Генштаб ВСУ рассказал о планах российских оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне.

Если российские оккупанты захватят Донецкую и Луганскую области, то они будут расширять свою агрессию. Такое заявление на пресс-конференции сделал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он подчеркнул, что, скорее всего, при оккупации Донбасса и Луганщины российские войска будут продолжать наступление. Захват Донецкой и Луганской областей создаст условия для расширения вторжения российских оккупантов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают наступать в Восточной операционной зоне с целью полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Там наиболее активные бои вчера, 10 мая, шли на Слобожанском и Донецком направлениях.

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Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты. Так, в Луганской области враг 10 мая 15 раз обстрелял населенные пункты. В результате разрушено 16 гражданских объектов, в том числе жилые дома, дом культуры, специальная школа и отель.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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