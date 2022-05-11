Подоляк о "присоединении" Херсонщины к РФ: Армия освободит Херсон, в какие бы игры они не играли

Оккупационная власть заявила, что попросит Путина присоединить область к составу РФ. Михаил Подоляк ответил.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил на мечты оккупационной власти Херсонской области присоединить регион к составу РФ. Об этом чиновник написал в Твиттере.

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Подоляк подчеркнул, что единственное обращение, которые могут подготовить боевики Херсонщины, - это ходатайство об оправдании после приговора суда.

"Захватчики могут просить присоединиться даже к Марсу или Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, в какие бы словесные игры они ни играли," - подчеркнул советник главы ОП.

Отметим, что фейковый "замглавы" "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе не будут создавать "ХНР" и не проводиться референдумы, а будет только просьба о введении области в состав РФ как "полноценного субъекта". В Кремле ответили, что данное решение "должен решать народ".

Ранее мы писали, что трое работников Запорожской АЭС приняли участие в "праздничной" акции российских оккупантов в честь 9 мая. В связи с чем "Энергоатом" уволил их: недопустимо участвовать в акциях с теми, кто сегодня убивает украинцев.