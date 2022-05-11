ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52

95 бригада ликвидировала воздушное судно в районе Изюма.

Зенитчики из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Изюма ликвидировали вражеский вертолет "Ка-52". Об этом сообщает офицер 95 ОДШБр Юрий Кошевенко.

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Ударно-разведовательный вертолет российской армии был поражен из переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Стоит отметить, что российское воздушное судно данной модели оценивается в 10 миллионов долларов.

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