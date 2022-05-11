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ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52

95 бригада ликвидировала воздушное судно в районе Изюма.
ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52, иллюстративное фото. / maxim.com

Зенитчики из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Изюма ликвидировали вражеский вертолет "Ка-52". Об этом сообщает офицер 95 ОДШБр Юрий Кошевенко.

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Ударно-разведовательный вертолет российской армии был поражен из переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Стоит отметить, что российское воздушное судно данной модели оценивается в 10 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что Подоляк отреагировал на идее оккупантов о "присоединении" Херсонской области к РФ. По словам политика, что максимум боевиков - ходатайство об оправдании после приговора суда.

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